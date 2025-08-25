Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü, Christelle Diallo’yu transfer etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde hazırlıklarını sürdüren Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü, Fransız pivot Christelle Diallo ile anlaşma sağladığını açıkladı. Süper Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü, transfer çalışmalarına hız verdi ve peş peşe yabancı transferlerini duyurmaya başladı. Yapılan önceki transferde Litvanya’dan şutör gard Egle Zabotkaite ekibe katılmıştı.

ANLAŞMA AÇIKLAMASI

Kulüp tarafından yayımlanan açıklamada, “Kulübümüz, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında pivot Zainabe Christelle Diallo ile anlaşmıştır” denildi. 1.93 boyundaki 32 yaşındaki deneyimli pivot, geçtiğimiz sezon Melikgazi Kayseri forması ile mücadele etti. Christelle Diallo, maç başına ortalama 9.8 sayı, 2.9 ribaunt ve 1.9 asist performansı gösterdi.