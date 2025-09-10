Kocaeli Kadın Basketbol Yabancı Transfer Yaptı

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ’NE HAZIRLIK

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne hazırlanan Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü kadrosuna forvet Esmery Martinez’i ekledi. Bu sezon ilk kez ligde yer alacak olan Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü, transferde bir yabancı oyuncuyla daha anlaşma sağladı.

Esmery MARTINEZ TRANSFERİ

Geçtiğimiz sezon Fransız LFB takımı Charleville-Mézires formasını giyen forvet Esmery Martinez ile sözleşme imzalandı. Başarılı oyuncu, önceki sezon 8.2 sayı, 6.9 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları yakaladı. Bu transfer, Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.