Kocaeli Kadın Basketbol Yabancı Transfer Yaptı

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ’NE HAZIRLIK

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne hazırlanan Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü kadrosuna forvet Esmery Martinez’i ekledi. Bu sezon ilk kez ligde yer alacak olan Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü, transferde bir yabancı oyuncuyla daha anlaşma sağladı.

Esmery MARTINEZ TRANSFERİ

Geçtiğimiz sezon Fransız LFB takımı Charleville-Mézires formasını giyen forvet Esmery Martinez ile sözleşme imzalandı. Başarılı oyuncu, önceki sezon 8.2 sayı, 6.9 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları yakaladı. Bu transfer, Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tatvan’da 4 Göçmen, 1 Organizatör Yakalandı

Tatvan'daki jandarma operasyonunda 4 Afgan kaçak göçmen ve bu kişilerin organizatörleri yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Global LNG Anlaşmaları Yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'daki Gastech 2025'te 2026-2028 dönemini kapsayan 8 uluslararası LNG anlaşması imzaladı.

