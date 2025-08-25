Kocaeli Kadın Kulübü’nde Egle Zabotkaite

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ’NE GİRİŞ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yer alacak Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü, dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Litvanya’dan şutör gard Egle Zabotkaite’yi kadrosuna kattı. Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü, bu yıl Süper Ligi’nde ilk kez boy gösterecek ve yabancı oyuncularıyla kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Kulüp, son dönemde Danilos Pizza’nın satın alınmasının ardından büyük değişim yaşamış durumda. Sezon hazırlıkları, 7 yerli oyuncunun katılımıyla başladı ve bu hafta itibarıyla yabancı oyuncular da kadroya dahil olmaya başladı. Bugün (pazartesi) ise 25 yaşındaki şutör gard Egle Zabotkaite ile anlaşma sağlandığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında şutör gard Egle Zabotkaite ile anlaşmıştır” denildi.

Egle Zabotkaite’İN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Litvanya’nın Kibirksts takımında forma giyen 1.83 boyundaki Egle Zabotkaite, 7.1 sayı ve 3.8 ribaund ortalamasıyla önemli bir performans sergiledi. Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü, Zabotkaite’nin takıma katkı sağlamasını bekliyor.