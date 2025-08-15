Kocaeli Karamürsel’de Yangınla Mücadele Sürüyor

KARAMÜRSEL’DE YANGIN MÜDAHALELERİ SÜRÜYOR

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları yaklaşık 8,5 saattir durmaksızın gerçekleştirilmekte. Şiddetli rüzgar, ekiplerin alevlerle mücadelesini zaman zaman zor hale getiriyor. Yangın, saat 12.30 civarında Akçat ve Suludere bölgelerindeki ormanlık alanda başladı. Olayın bildiriminin yapılmasının ardından, itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri ile sivil toplum kuruluşları hemen bölgeye yönlendirildi.

YANGININ YAYILIMI VE ZARAR GÖREN BÖLGELER

Yangının yerleşim alanlarına sıçrama riski nedeniyle Akçat köyü tahliye edilirken, bazı konutlarda hasar oluştu. Havadan yangın söndürme işlemleri için toplamda 6 uçak ve 10 helikopterin yanı sıra, karadan da 75 araç ve 200 personel görev almakta. Ancak, bölgede etkin olan güçlü rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları zorluklarla sürüyor. Ekiplerin yanında, vatandaşlar da yangınla mücadelede kendi imkanlarıyla destek sağlıyor.