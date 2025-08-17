Kocaeli Karamürsel Orman Yangını Kontrol Altında

ORGANİZASYON YETKİSİ VE SON DURUM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’de meydana gelen orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, sosyal medya üzerinden orman yangınlarının güncel durumuyla ilgili bilgiler paylaştı.

YANGIN MÜCADELESİNE DEVAM EDİYORUZ

Yumaklı, “Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır.” dedi. Ayrıca, Çanakkale Gelibolu bölgesindeki yangının kontrol altına alınması için tüm güçleriyle çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.