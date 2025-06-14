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Kocaeli Kaymakamı’na Veda Programı Düzenlendi

VEDA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez’in Kocaeli Darıca Kaymakamlığı görevine atanmasından dolayı bir veda programı organize etti. Dernek binasında gerçekleştirilen bu programda, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Kalkan, yönetim kurulu üyeleri ve Kaymakam Yaşar Dönmez bir araya geldi. Program kapsamında dernek yönetimi, Kaymakam Dönmez’e bir hediye takdim etti.

KALKAN’DAN KAYMAKAM DÖNMEZ’E TEŞEKKÜR

Veda programı hakkında açıklama yapan Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Kalkan, “Sayın Kaymakamım, görev süreniz boyunca sergilediğiniz liderlik, çözüm odaklı yaklaşımınız ve kamu hizmetine olan samimi bağlılığınız, hepimiz için örnek teşkil etmiştir. Sadece yönetsel başarınızla değil, aynı zamanda mütevazı ve insani duruşunuzla da gönüllerimize dokundunuz. İlçemize kazandırdığınız hizmetler ve bıraktığınız güzel izler için size en kalbi duygularımızla teşekkür ediyoruz. Yeni görevinizde de aynı azim, kararlılık ve başarıyla yol alacağınıza yürekten inanıyoruz. Yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni ediyor, sağlık, huzur ve başarı dolu bir çalışma hayatı diliyoruz. Her zaman kapımız size açık, gönlümüz sizinle. Saygı ve sevgilerimizle” diye belirtti.

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