Haberler

Kocaeli Kesiminde Minibüs Devrildi

KAZA BİLGİLERİ

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde bir minibüs bariyere çarpıp devrildi ve sürücüsü yaralandı. Otoyolun İstanbul yönünde, İzmit Doğu Gişeler mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 34 EBL 668 plakalı minibüs kayarak bariyere çarpıp devrildi.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALE

Olayın hemen ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kaza sonrasında bölgede bir süre kontrollü bir şekilde sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

ÖNEMLİ

Haberler

Ekipler İkna Ederek Şahsı İndirdi

Elazığ'da intihar teşebbüsünde bulunan bir kişi, görevli ekiplerin bir saatlik çabasıyla ikna edilip kayalıklardan indirildi ve jandarma karakoluna götürüldü.
Haberler

(ANKARA) – Yavuz Ağıralioğlu Tepki Gösterdi

Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın korucular hakkında yaptığı açıklamalara sert bir yanıt verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.