Kocaeli Kesiminde Minibüs Devrildi

KAZA BİLGİLERİ

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde bir minibüs bariyere çarpıp devrildi ve sürücüsü yaralandı. Otoyolun İstanbul yönünde, İzmit Doğu Gişeler mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 34 EBL 668 plakalı minibüs kayarak bariyere çarpıp devrildi.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALE

Olayın hemen ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kaza sonrasında bölgede bir süre kontrollü bir şekilde sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.