Kocaeli Merkezli 28 İl Operasyonu Yapıldı

KOCAELİ MERKEZLİ OPERASYONDA 101 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kocaeli merkezli olarak gerçekleştirilen ve 28 ilde geniş bir operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, sahte araç kiralama sitesi kurarak 122 kişiyi dolandıran 101 şüpheliyi ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52’si tutuklandı. Dolandırıcılıkta mağdur olan vatandaşlar, şikayette bulunarak polisin devreye girmesine neden oldu. Yapılan incelemelerde, İ.Ö., O.G. ve T.G. isimli şahısların yönlendirmesi sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 180 milyon TL’lik para hareketliliği tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde 109 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DETAYLARI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Mayıs’ta Kocaeli’nin merkezinde Hakkari, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Ankara, Ordu, Tokat, Antalya, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul ve Kırıkkale illerinde eş zamanlı baskınlar yaptı. Bu baskınlarda, İ.Ö., O.G. ve T.G. dahil toplam 101 şüpheli gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurtdışında olduğu, beş şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda, 2 otomobil, ev, iş yeri, ruhsatsız silah, 6 altın bilezik, 11 çeyrek altın ve 227 bin 600 TL’ye el konuldu.

SONUÇLANDIRMA VE ADLİ SÜÇLER

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından, 101 şüpheli 9 Mayıs’ta adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği önüne çıkarılan bu şahıslardan 52’si tutuklandı. Ayrıca, 45 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest kaldı. Olay, siber suçlarla mücadele faaliyetlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.