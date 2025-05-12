Kocaeli Merkezli Operasyonda 52 Tutuklama Yapıldı

KATEGORİ BELİRLENİYOR

Kocaeli merkezli olarak gerçekleştirilen operasyon, 28 ilde sahte bir araç kiralama sitesi aracılığıyla 122 vatandaşı dolandıran suç örgütüne yöneliyor. Gözaltına alınan 101 şüpheliden 52’si tutuklanırken, dolandırıcılık olayı için polise yapılan başvurular dikkat çekiyor.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Elde edilen bilgilere göre, dolandırıcılık faaliyetlerinin liderliğini üstlenen İ.Ö., O.G. ve T.G. isimli kişiler, sahte araç kiralama sitesi üzerinden vatandaşları kandırıyor. Yapılan araştırmalarda, 122 bireyin mağdur olduğu ve şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 180 milyon TL’lik bir para hareketliliği tespit ediliyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 6 Mayıs’ta eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 109 şüpheliden 101’ini gözaltına alıyor.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR DEVAM EDİYOR

Operasyon, Kocaeli’nin yanı sıra Hakkari, Diyarbakır, Ağrı ve diğer illerdeki eş zamanlı baskınlarla gerçekleştiriliyor. 3 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirilirken, 9 Mayıs’ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52’si tutuklanıyor. Ayrıca, 45’i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplamda 49 kişi serbest bırakılıyor.