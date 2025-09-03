Haberler

Kocaeli Milletvekili, Filistin Komisyonu İstiyor

GERGERLİOĞLU’NDAN MECLİS’TE KOMİSYON TALEBİ

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te “Filistin” konusunda bir komisyon kurulması gerektiğini belirtti. Gergerlioğlu, bu talebin henüz karşılık bulmadığını ifade etti. TBMM Genel Kurulu’nun, bir hafta önce İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısına, Filistin halkına gerçekleştirilen soykırıma ve uygulanan zulüm ile kıtlık politikalarına dair önemli bir olağanüstü toplantı düzenlediğini anımsattı.

SOYKIRIM KONUSUNDAKİ ENDİŞELER

Toplantıda alınan kararların önemine dikkat çeken Gergerlioğlu, “İsrail’in Gazze’deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Meclis Başkanlığı Tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi” hatırlatmasını yaptı. Ancak, “Fakat Filistin’deki soykırım bitmedi. Biz, böyle bir günlük toplanılsın mı demiştik? ‘Meclis’te bir komisyon kurulsun, her gün ama her gün Filistin’i konuşalım, bir çözüm arayalım’ demiştik” ifadelerini kullandı.

KATLİAMA KARŞI DUYARSIZLIK OLMAZ

Filistin’deki katliama karşı tepkisini dile getiren Gergerlioğlu, “Hiç kimse bu konuda duyarsız kalamaz. Mesele, ‘ah, benim canım yanıyor, çok üzgünüm, orada bir soykırım var’ demek değildir. Mesele, bu soykırım için yaptırım kararı almaktır” şeklinde konuştu. Gergerlioğlu, uluslararası toplumun bu duruma karşı etkin adımlar atmasının önemini vurguladı.

