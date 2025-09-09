Kocaeli Narkotik Uygulaması Gerçekleşti

KOCAELİ EMNİYETİ OKUL ÇEVRESİNDE UYGULAMALAR GERÇEKLEŞTİRDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Körfez, Gebze ve Gölcük ilçelerinde okul çevrelerinde denetimler yaptı. 9 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında, 6 farklı okul çevresinde gerçekleştirilen “Narkotik alan ve okul uygulaması”na 26 ekip ve 78 personel katıldı.

DENETİMLERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILDI?

Bu uygulama esnasında 191 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi ve 72 araç kontrol edildi. Denetimlerde 4 araca toplam 36 bin 800 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

AÇIKLAMALARDA ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ VURGULANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve sağlıklarını tehlikeye sokacak maddelerden korumaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.