Kocaeli’nde 2 Araç Kazası; 6 Yaralı

KAZA ANINDA YARALANANLARIN SAYISI

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, 1’i çocuk toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza, öğle saat 12.30 sıralarında Ketenciler Mahallesi Akmeşe yolunda meydana geldi.

KAZAYA KARIŞAN OTOMOBİLLERİN DETAYLARI

Ketenciler istikametine doğru ilerleyen C.M. yönetimindeki 34 ZU 3165 plakalı otomobil ile aynı yönde hareket eden F.A. idaresindeki 42 ABR 410 plakalı otomobil kaza yaptı. Kaza sonucunda her iki araçta yolcu olarak bulunan 1’i çocuk 6 kişi yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralıların ilk müdahalesini gerçekleştirdi ve ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını belirtildi. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.