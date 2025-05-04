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Kocaeli’nde 397 Bin Hap Ele Geçirildi

POLİS EKİPLERİ KAMYONDA GÜVENLİK DENETİMİ YAPTI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis ekipleri, aldıkları ihbar doğrultusunda durdurdukları bir kamyonda detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan bu aramada, toplamda 397 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aramanın detaylarında, 220 kilogram ağırlığında sentetik ecza hapı ve 7 kilogram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından şüpheli tutuklandı.

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