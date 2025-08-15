Haberler

Kocaeli’nde Ağaç Hafif Araç Üzerine Düştü

GEBZE’DE AĞAÇ DEVRİLDİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, hareket halindeki bir hafif ticari aracın üzerinde bir ağaç devrildi. Olay, Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi’nde rüzgar nedeniyle bazı çam ağaçlarının yola düşmesi sonucu gerçekleşti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Devrilen ağacın, caddede ilerleyen M.A. yönetimindeki 60 ADN 720 plakalı hafif ticari aracın üzerine düşmesi, bölgedeki sürücülerin durumu bildirmesiyle birlikte polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine yönlendirilmesine neden oldu. Yola devrilen ağaçlar, yaklaşık 1,5 saatlik bir çalışmanın ardından kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, kazada yaralanan kimse olmazken, araçta hasar oluştu.

Yalova’da Arazi Yangınları Kontrol Altında

Yalova'da başlayan ve Çınarcık ile Çiftlikköy ilçelerine yayılan arazi yangınları, AFAD ve itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlandı.
Düzce’de Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Düzce'de evinde ölü bulunan İsa Şahin'in cinayet şüphesiyle aranan E.K. tutuklandı. İncelemeler, Şahin'in vücudunda kesiklerin bulunduğunu ortaya koydu.

