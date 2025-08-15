Kocaeli’nde Ağaç Hafif Araç Üzerine Düştü

GEBZE’DE AĞAÇ DEVRİLDİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, hareket halindeki bir hafif ticari aracın üzerinde bir ağaç devrildi. Olay, Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi’nde rüzgar nedeniyle bazı çam ağaçlarının yola düşmesi sonucu gerçekleşti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Devrilen ağacın, caddede ilerleyen M.A. yönetimindeki 60 ADN 720 plakalı hafif ticari aracın üzerine düşmesi, bölgedeki sürücülerin durumu bildirmesiyle birlikte polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine yönlendirilmesine neden oldu. Yola devrilen ağaçlar, yaklaşık 1,5 saatlik bir çalışmanın ardından kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, kazada yaralanan kimse olmazken, araçta hasar oluştu.