Kocaeli’nde Anne Kızı Öldürüldü, Zanlı Yakalandı

GECE YAŞANAN KORKUNÇ OLAY

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Dursune Bilgili (50) ve kızı Havva Nur Anzerli’nin (5) cinayetlerinin ardından, 18 yaşından küçük M.İ.G. isimli birey gözaltına alındı. Şahsın Dursune Bilgili’nin oğlu olduğu belirlendi. Olay, Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak’ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında gerçekleşti. Komşular, daireden yayılan ağır koku nedeniyle durumu polise bildirdi.

BALKONDAN GİRDİLER

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kapının kilitli olması nedeniyle itfaiye ekipleri daireye balkondan girdi. Dairede anne Dursune Bilgili ve kızı Havva Nur Anzerli’yi hareketsiz bir şekilde bulmayı başardılar. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmelerine göre, anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Ayrıca, Dursune Bilgili’nin eşinden boşandığı bilgisi edinildi.

SÜREÇ BAŞLATILDI

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayeti M.İ.G.’nin işlediğini tespit etti. Genç birey, Kadıköy Moda Sahili’nde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.