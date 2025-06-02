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Kocaeli’nde Araç Yangını Meydana Geldi

ALEV ALAN OTOMOBİLDEKİLER SON ANDA KURTULDU

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Otomobilde bulunan üç kişi, yangından son anda araçtan inmeyi başardı. Olay, saat 23.00’ta D-100 Karayolu Tatlıkuyu mevkiinde İstanbul yönünde gerçekleşti.

ALEVLER MOTOR KISMINDA BAŞLADI

M.B. yönetimindeki 34 GDY 388 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü M.B. ve otomobildeki diğer iki yolcu, hemen 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangına müdahale etti ve yanan otomobili söndürebildi. Yangın nedeniyle araç trafiğinde de aksama yaşandı. Ancak itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasının ardından trafik kontrol altına alındı ve normale döndü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis, yangınla ilgili araştırma başlattı. Olayın sebebi ve durumu hakkında detaylı incelemeler sürüyor.

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