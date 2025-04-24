Kocaeli’nde Araç Yangını Meydana Geldi

DÜZENLENEN KAZA VE YANGIN OLAYI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, gece saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında otomobil bariyerlere çarparak yangın çıkardı. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kaza, Beylikbağı Mahallesi mevkisi Kuzey Yanyol ile D-100 Karayolu ayrımında gerçekleşti. İddiaya göre, İstanbul yönüne ilerleyen İ.K. idaresindeki 34 UFR 80 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı.

ALEV ALAN OTOMOBİL VE KURTARMA OPERASYONU

Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor kısmı alev aldı ve sürücü araçta sıkıştı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, sürücü İ.K.’yı sıkıştığı yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yangın, itfaiyenin etkili müdahalesi ile söndürüldü.

SÜRECİ OLUMSUZ ETKİLEN HASTANE GİTME REDDİ

Kazanın ardından hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin tüm ikna çabalarına rağmen hastaneye gitmeyi reddetti. Kaza nedeniyle Kuzey Yanyol ile D-100 Karayolu’nda bir süre trafik durdu. Olay yerindeki araç, çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol tekrar ulaşıma açıldı.