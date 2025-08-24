Kocaeli’nde Aşiret Düğünü Gerçekleşti

YÜKSEK KATILIMLI DÜĞÜN TÖRENİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yapılan aşiret düğününde gelin ve damada toplamda 19 milyon 800 bin lira nakit ile 5 kilo altın takıldı. Kars’ın Digor Aşireti’ne mensup Ağlamaz ailesinden Tahir Ağlamaz ile Aslı Demir çifti, Gebze’de bir kapalı pazar yerinde düğünlerini gerçekleştirdi. Düğünde 5000’den fazla misafir yer aldı.

TANIĞI KESİNTİSİZ GELENEKLER

Düğünde uzun halay zincirinin ardından aşiret geleneklerine uygun olarak bir takı masası kuruldu. Misafirlerin takı takmak için birbirleriyle yarıştığı etkinlikte, takılar 15’ten fazla ‘toy babası’ adıyla bilinen aile büyüğünün bulunduğu masada sayıldı. Para dolu iki büyük boy valiz, zorlanarak dolduruldu. 5000’den fazla katılımcı ile büyük bir organizasyon gerçekleşti. Düğüne siyasetçilerden iş insanlarına kadar birçok önemli isim katıldı.

MİSAFİRLERE TEŞEKKÜR

Damadın abisi Vahap Ağlamaz, “Türkiye’nin 81 ilinden ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerimiz oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz” diyerek katılımcılara olan minnətdarlığını ifade etti. Düğün, gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren halaylarla noktalandı.