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Kocaeli’nde Bıçaklı Kavga, 1 Yaralı

BIÇAKLI KAVGADE YARALANMA OLAYI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kent Meydanı’nda 17 yaşındaki Y.K. ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.K., bıçakla sırtından ve bacağından yaralandı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kavganın ardından yaralıya bıçakla saldıran şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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