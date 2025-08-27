Kocaeli’nde Cenaze Töreninde Kavga Çıktı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, eski Milletvekili Cemalettin Kaflı’nın cenazesinde bir kavga yaşandı. İddialara göre, Enes T. isimli bir kişi, İYİ Partili eski yönetici Tekin Y. tarafından darp edildi. Kavga, Çoban Mustafa Paşa Camii’nde gerçekleşti. Enes T., olay sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı ve yaşadığı durumla ilgili kayda aldı.

DARP EDİLDİĞİ İDDİASI

Enes T. cenaze aracının yanında Tekin Y.’nin kendisine ağır hakaretler ettiğini ve sert bir cisimle kafasına defalarca vurduğunu belirtti. Olayla ilgili şikayetçi oldu. Enes T. konuya dair yaptığı açıklamada, “Uzun yıllardır Kocaeli’de gazetecilik yapıyorum. Bugün bir saldırıya uğradım. Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nde eski Milletvekili Cemalettin Kaflı’nın cenazesine katılmıştım. O sırada İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan içeri girdi ve yanında birkaç kişi vardı. İçlerinden birinin yönetimden olduğunu biliyorum, ismi de Tekin Y. Kendisi beni görünce hiçbir sebep göstermeden dış kapıya çağırdı. Orada bana ağır hakaretler ederek beni darp etmeye başladı. Yaralandım, şu anda hastanedeyim. Lütfü Türkkan’ı da uyarmak istiyorum. Yanındaki bir şahıs, nasıl bana böyle bir harekette bulunabilir? Şikayetçiyim. Sert bir cisimle defalarca kafama vurdu” dedi.

TEKİN Y. NİN AÇIKLAMALARI

Olayın ardından Tekin Y., sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak şunları aktardı: “Geçtiğimiz günlerde dükkanıma gelerek veresiye telefon almak isteyen şahıs, gazeteci olduğunu, siyasette uğraştığımdan dolayı kendisine işimin düşeceğini, veresiye vermemin iyi olabileceğini söyledi. Kendisine bunu yapamayacağımı söyledim. Bugün cenazede karşılaştığımızda bana hakaretler savurarak benim açığımı aradığını, ‘Elime düşeceksin’ diyerek beni tehdit etti. Bu yüzden arasında arbede yaşandı. Bütün olay bundan ibaret, siyasetten bir yönü yoktur.”