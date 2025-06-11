Kocaeli’nde Denizde Kaybolan Genç Aranıyor

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE İHBAR

Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Cebeci Sahili’nde yaşanan olayda, bir vatandaş, denize giren Y.K. isimli gencin bir süre sonra gözden kaybolduğunu belirterek ihbarda bulundu. İhbarın ardından jandarma ve sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, Y.K.’yi bulmak için arama çalışmasına başladı.

GENÇ HAKKINDAKİ DETAYLAR

İhbarda bulunan kişi, Y.K. ile denize girmeden kısa bir süre önce tanıştığını belirtti. Şu ifadeleri kullandı: “Alkol almıştı. ‘Darlandım, ailemle sorunlarım var’ dedi ve denize girdi. Bir süre sonra seslendi, iyi olmadığını anladım. Hemen koşarak ekiplere haber verdim. O sırada çırpındığını gördüm.”

ARAMA ÇALIŞMALARININ DURUMU

Yardım çağrısında bulunmaya gittiğinde denizde olduğunu söyleyen vatandaş, döndüğünde çıkıp çıkmadığını göremediğini ifade etti. Y.K.’nin günübirlik buraya geldiğini ve ailesine ulaşamadığını söyledi. Şu anda ekiplerin Y.K. için yürüttüğü arama çalışmaları 3 saattir devam ediyor, fakat henüz Y.K.’ye dair bir iz bulunamamış durumda.