Kocaeli’nde Deprem Anma Töreni Düzenlendi

ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler için anma etkinliği yapıldı. Depremin merkez üssü olan Gölcük’te, Kavaklı sahilinde gerçekleştirilen tören sırasında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Marmara Depremi’nin Türkiye için en büyük felaketlerden biri olduğunu vurguladı ve 17 Ağustos gecesinde hayatını kaybedenlerin acısını yüreklerinde taşıdıklarını dile getirdi.

AFET YÖNETİMİ ve DERSLER

Karaloğlu, sözlerine devam ederken, 17 Ağustos Depremi’nde milletin ve devletin çeşitli hataları gözlemleyip ders çıkardığını ifade etti. Deprem sırasında afet yönetiminin dört ayrı bakanlıkla yürütüldüğünü hatırlattı. Depremden alınan derslerin ardından, 2009 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) kurulduğunu belirtti. Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi’ne geçiş yapıldığını kaydeden Karaloğlu, afet yönetiminin sadece yaşandıktan sonra değil, öncesinde ve risk yönetiminin önemine vurgu yaptı.

RİSK YÖNETİMİ VE GÜVENLİK STRATEJİLERİ

Karaloğlu, “Bugün bunu 17 Ağustos’a göre çok iyi yapıyoruz. İyi bir yerdeyiz. Tamam mıyız? Hayır. Eksiğimiz var. Daha gideceğimiz çok yol var,” diyerek Türkiye’nin 81 ilinde İl Afet Risk Azaltma Planları’nın (İRAP) oluşturulduğunu söyledi. Afet sonrasında can ve mal kaybını azaltabilmek için Türkiye’nin daha etkin bir yönetim anlayışı benimsediğini dile getirdi. Ayrıca, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde büyük yıkımın temel nedeninin, depremin büyüklüğü ve bölgenin coğrafi yapısı olduğunu belirtti. Hedeflerinin 100 bin arama kurtarma ekibi oluşturmak olduğunu ekledi.

DEPREM DÖNÜŞÜMÜ VE HAZIRLIK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, 17 Ağustos gecesi kaybedilenleri anarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde 2012’de başlatılan depreme dönüşüm programıyla riskli yapıların yenilendiğini ifade etti. “3,3 milyon konutun dönüşümü tamamlandı ve 12 milyon vatandaşa güvenli yapılar teslim edildi,” diyerek hazırlığın sürekli bir süreç olduğunu vurguladı. Tuncer, afetlerin önlenemeyeceğini, ancak yıkımın engellenebileceğini belirtti ve şehirlerin afete dirençli ve güvenli hale gelmesinin öncelikleri olduğunu ifade etti.

DUA VE SERTİFİKALAR VERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 26 yıl sonra aynı hüznü hissettiklerini belirterek, depremde yaşamını yitirenlere rahmet diledi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise, “Yıkılan binalar tekrar inşa edilebilir ama kaybedilen canlar geri gelmez,” diyerek bir daha böyle günler yaşanmamasını diledi. Konuşmaların ardından, Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) kursiyerlerine sertifikalar verildi. Törende ayrıca, Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu ve dua gerçekleştirildi. Törene, Kocaeli Valisi, siyasi parti temsilcileri, arama kurtarma ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.