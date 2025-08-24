Kocaeli’nde Engelli Çocuklarla Ralli Yapıldı

ENGELLİ ÇOCUKLAR RALLİ HEYECANINI YAŞADI

Kocaeli’de gerçekleştirilen etkinlikte engelli çocuklar, yarış araçlarıyla ralli heyecanı yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) işbirliğiyle düzenlenen “Engelsiz Ralli” etkinliği, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören 12-18 yaş arasındaki bireylere yönelik olarak hayata geçirildi. Etkinlik, TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde yapıldı. Engelli bireylerin topluma entegrasyonunu güçlendirmek ve farklı ortamlarda deneyim kazanarak öz güvenlerini artırmak hedeflenerek organize edilen etkinlikte, çocuklara pist tanıtımı yapıldı. Yarış pilotları eşliğinde gerçek araçlarla parkur deneyimi yaşatıldı. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi üyeleri, aileleri ve rehber öğretmenleriyle birlikte araç simülatörleri ve çeşitli etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi.

BAŞKAN ÇETİN’DEN AÇIKLAMALAR

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireyler için önemli çalışmalar yürüttüğünü ve bu projelere katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Çetin, Büyükşehir Belediyesinin vizyon projelerinden biri olan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler ile dışarıdan katılan gençlerin bir araya geldiğini belirtti. Engelli bireylerin profesyonel pilotlar eşliğinde pistte hız ve adrenalin deneyimi yaşadığını söyleyen Çetin, bu tür etkinliklerin çocukların öz güvenine katkı sağladığını dile getirdi. Ailelerin çocuklarının eğitimlerde ve sosyal yaşamda daha aktif bir rol almasını istemesinin organizasyonu memnuniyetle karşıladığını vurguladı. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.