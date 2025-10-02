Kocaeli’nde Eski Eşini Öldüren Sanığın Savunması Devam Ediyor

OLAYIN DETAYLARI

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, boşandığı eşini öldürme ve oğlunu yaralama suçlamasıyla yargılanan sanık, mahkemedeki ifadesinde cinayetle ilgisi olmadığını savundu. Oğluna ilişkin olarak “Ben iyi nişancıyım, silahtan iyi anlarım. Ben onun ayağına sıktım, isteseydim kafasına sıkardım” şeklinde konuştu. Olay, 27 Temmuz 2024 tarihinde Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’ndeki bir apartmanda gerçekleşti. Sanık Mustafa Y. (49), eski eşi Sözen Tutci’nin (55) evine gelerek tabancayla ateş açtı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Y. oğlu Vedat Y.’yi (33) bacağından vurdu. Vedat Y. de babasına karşılık vererek ateş etti. Olay sonrası sağlık ekipleri, Sözen Tutci’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Vedat Y., hastaneye kaldırıldıktan sonra gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Y. ise ağır yaralı olarak yattığı hastaneden taburcu olduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAVA SÜRECİ

Mustafa Y. hakkında, “Tasarlayarak kadına karşı ve boşandığı eşe yönelik kasten öldürme”, “Tasarlayarak altsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs”, “Konut dokunulmazlığını ihlal” ve “Ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma ve taşıma suretiyle 6136 sayılı yasaya muhalefet” suçlarıyla suçlama yöneltildi. Oğlu Vedat Y. ise babasına yönelik eylemi nedeniyle “Üstsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Davanın duruşmalarında, sanık Mustafa Y. neden eski eşinin evine gittiğini şu şekilde açıkladı: “Eski eşimin uygunsuz videolarını çekmişler. Ben onun hesabını sormaya gittim. Zaten Vedat daha önce beni tehdit etmişti.” Mustafa Y., eski eşiyle ilgili uygunsuz videoların bulunduğunu ve bu nedenle eve gittiğini ileri sürdü.

SANIK SAVUNMASI VE TANIK BEYANLARI

Olay günü yaşananları anlatan Mustafa Y., kapıyı çaldıktan sonra içeri girdiği anda Vedat’ın kendisine saldırdığını söyledi. Mustafa Y., “Boğazımdan tuttu, kafama yumruk vurmaya başladı. Ben de o sırada elini dişledim. Sonunda silahı çektim ve anlına vurdum. Ayrılırken ayaklarına doğru sıktım” dedi. “Sözen bana, ‘Benim oğlumu öldürme’ dedi. Bende, ‘Öldürmüyorum’ dedim” diyen sanık, eski eşinin silahı alıp kaçtığını ifade etti. Ayrıca, duruşmada tanık olarak dinlenen O.G., silah sesini duyduktan sonra olay yerine gittiklerinde Sözen Tutci’yi yerde bulduklarını ve evin içinde silah görmediğini aktardı.

TEHDİTLER VE İFADELER

Sözen Tutci ile Mustafa Y.’nin oğlu E.Y. ise olay sırasında yaşananlarla ilgili beyanlarını sundu. E.Y., “Abim 24 Mart 2024’de vefat etti. Mustafa Y. cenazede tehditler savurdu” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

