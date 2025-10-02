Kocaeli’nde Eski Eşini Öldüren Sanık Savunma Yaptı

ÖLDÜRME SUÇLAMASIYLA YARGILANAN MUSTAFA Y.’NİN SAVUNMASI

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, boşandığı eşini öldürmekle ve oğlunu yaralamakla suçlanan sanık, mahkeme sırasında cinayetle ilgisi olmadığını öne sürdü. Oğluna yönelik savunmasında ise “Ben iyi nişancıyım, silahtan iyi anlarım. Ben onun ayağına sıktım, isteseydim kafasına sıkardım” şeklinde beyanlarda bulundu. Olay, 27 Temmuz 2024’de Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. İddialara göre, eski eşi Sözen Tutci’ye (55) giden Mustafa Y. (49), tabancasıyla ateş açtı. Bu ateş sonucu Tutci kanlar içinde kalırken, oğlu Vedat Y. (33) de babasını bacağından vurdu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Sözen Tutci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

BABA VE OĞUL HAKKINDA DAVA AÇILDI

Hastanede tedavi edilen Vedat Y., adliyeye tekerlekli sandalye ile getirildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baba Mustafa Y. ise Kocaeli Şehir Hastanesi’nde yaklaşık bir ay tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Ardından gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı. Mustafa Y. hakkında, “Tasarlayarak kadına karşı ve boşandığı eşe yönelik kasten öldürme”, “Tasarlayarak altsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs”, “Konut dokunulmazlığını ihlal”, “Ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma ve taşıma” suçlarından dava açıldı. Oğlu Vedat Y. ise “Üstsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılandı.

DURUŞMADA ÇARPITILMIŞ AÇIKLAMALAR

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Y. ve diğer taraflar katıldı. Sanığa, olay günü eve gitme sebebi sorulduğunda, “Eski eşimin uygunsuz videolarını çekmişler. Ben onun hesabını sormaya gittim. Vedat daha önce beni tehdit etmişti. ‘Ben silah aldım, sen geldiğin zaman seni vuracağım’ demişti” şeklinde yanıt verdi. Videoların içeriği hakkında ise “Ölen eşimle bir kişinin uygunsuz görüntüleri vardı, bu yüzden eve gittim” dedi.

OLAY GÜNÜNE DAİR DETAYLI ANLATIM

Mustafa Y., olayı anlatırken, “Eve gittim, kapıyı çaldım, üzerimde bir silah vardı. İçeri girdim, Vedat direkt bana saldırmaya başladı. Boğazımdan tuttu, kafama yumruk vurmaya başladı. Silahı ben çekince kabzayla kafasına vurdum, ayaklarına doğru sıkmadım” ifadelerini kullandı. “Sözen bana, ‘Benim oğlumu öldürme’ dedi. Ben de, ‘Öldürmüyorum’ dedim” şeklinde sözlerini sürdürdü.

GÖRÜŞLER VE TANIK İFADELERİ

Duruşmada tanıklık yapan O.G. olayı şöyle aktardı: “Olay günü alt katta çay içiyorduk. Silah sesi geldi, kapıyı çaldık, Vedat açtı. Teyze yerde, amca koltukta oturuyordu.” Ayrıca E.Y., “Abim Sinan, 24 Mart 2024’de vefat ettiğinden beri iletişim yoktu. Mustafa Y. taziye evinde, ‘Hepinizi öldüreceğim’ dedi,” ifadelerinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.