Kocaeli’nde Gaz Kokusu İhbarda Bulundu

GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 5 katlı bir binayı saran gaz kokusu nedeniyle vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri hızla yönlendirildi. Polis ekipleri, binada yaşayan tüm vatandaşları tahliye ederek güvenli bir bölgeye yönlendirdi.

GAS KOKUSUNUN KAYNAĞI BELİRLENEMEDİ

Bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve kilitli olan dairenin anahtarı bina sahibinden temin edildi. İtfaiye ve doğalgaz ekipleri, dairede yapılan detaylı kontrollerde gaz kaçağına rastlamadı. Ancak, kaynağı belirlenemeyen bir koku olduğu tespit edildi. Tehlikeli bir durumun olmadığının anlaşılmasının ardından bina sakinleri evlerine geri dönerek rahat bir nefes aldı.

EKİPLER KONTROLLERİ TAMAMLADI

Ekipler, gerekli kontrolleri tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Tüm işlemler başarılı bir şekilde yürütüldü ve herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.