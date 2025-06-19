Kocaeli’nde İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Varlığı

KAZA SAATİ VE YERİ

Kocaeli’nin Derince ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, saat 21.30’da Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Orhangazi Bulvarı’nda meydana geldi.

KAZANIN SEBEPLERİ

Edinilen bilgilere göre, İstanbul yönüne giden 34 CCS 33 plakalı araç ile 34 HEV 257 plakalı Skoda marka araç, dönüş sırasında sürücülerin ani fren yapması nedeniyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 34 CCS 33 plakalı araçtaki sürücü ile yan koltuğundaki yolcu yaralandı. Kazaya karışan her iki araçta da ciddi maddi hasar oluştu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.