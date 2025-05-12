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Kocaeli’nde İki İşçi Düştü

KAZA SONRASI YARALILARA MÜDAHALE

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde inşaat alanında meydana gelen bir kaza sonucu iki işçi yaralandı. Barış Mahallesi 1851. sokakta, kot farkı olan bir altı katlı bina inşaatında çalışan H.Y. ve M.Y, dengelerini kaybetmeleri sonucunda yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durumun bildirilmesi üzerine, olayın yaşandığı bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan işçilerden H.Y. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, M.Y. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.

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