Kocaeli’nde Jandarma Ekiplerinin Şüpheli Bulduğu

KİŞİDEKİ ŞÜPHELİ DURUM

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde jandarma ekipleri, bir kişi hakkında şüpheli bir durum tespit etti. Devriye gezen ekipler, Anadolu Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde dikkat çeken hareketlerde bulunan A.N’nin yanına gitti.

Ekipler, A.N’nin sağlık durumunun kötü olduğunu fark etti ve hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirimde bulundu. Sağlık ekipleri, durumu acil bir şekilde hastaneye kaldırdı.

UYUŞTURUCU KAPSÜLLERİNİN BULUNMASI

Hastanede yapılan röntgen incelemelerinde, A.N’nin midesinde uyuşturucu kapsülü olduğu belirlendi. Tıbbi müdahale ile şüphelinin midesinden 28 kapsül halinde 78 gram uyuşturucu çıkarıldı. A.N’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve gözlem altında tutulduğu belirtildi.