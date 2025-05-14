Kocaeli’nde Kaçak Tütün ve Çay

ŞÜPHELİ ARAÇTA YAPILAN ARAMA

Kocaeli’nin İzmit geçişinde TEM otoyolu üzerinde durdurulan bir otomobilde çok sayıda kaçak tütün ve çay bulundu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ile Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul istikametine giden bir aracı durdurdu.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK MALZEMELER

Araçta gerçekleştirilen detaylı inceleme sonucunda, 2 bin 860 adet gümrük kaçağı sigara, 285 puro, 13 kilo nargile tütünü, 4 kilo 200 gram pipo tütünü, 90 paket elektronik sigara tütünü, 4 elektronik sigara cihazı, 6 kilo 400 gram gümrük kaçağı çay ve 10 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Ele geçirilen kaçak ürünler ile bağlantılı olarak, yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlemler başladı. Böylece, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım daha atılmış oldu.