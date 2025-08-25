Kocaeli’nde Kadın, Eşi Tarafından Öldürüldü

OLAYIN DETAYLARI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 55 yaşındaki Sevgül Ulutaş, tartıştığı eşi 63 yaşındaki Cengiz Ulutaş tarafından önce bıçaklandı, ardından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Olay, saat 17.30 civarında Gebze’ye bağlı İstasyon Mahallesi’nde bir sitede gerçekleşti. Sevgül Ulutaş, 4 çocuk annesi olarak yaşadığı zor anların ardından yere yığılırken, Cengiz Ulutaş, aynı silahla kendisini de yaraladı.

SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Silah seslerini duyan apartman sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale etmesi sonucu, Sevgül Ulutaş’ın vücuduna 4 kurşun isabet ettiği ve olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı olan Cengiz Ulutaş ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Cengiz Ulutaş’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Taburcu olduktan sonra polis tarafından gözaltına alınan Cengiz Ulutaş, hastaneden çıkarken yüzü sarılı bir şekilde görüntülendi. Sevgül Ulutaş’ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.