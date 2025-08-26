Kocaeli’nde, Kadın Öldürüldü, Adam Tutuklandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, karısını tabancayla vurup öldüren ve hemen ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan şahıs, tekerlekli sandalye ile adliyeye getirildi. Sebebi merak edilen olay, dün akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi’ndeki Hisar Sitesi’nde bir dairede ortaya çıktı.

Daireden gelen silah sesleri üzerine komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, durum tespiti yaptı. Sağlık görevlilerinin muayenesine göre, Cengiz U. (63) tarafından vurulan eşi Sevgün U. (55) olay yerinde yaşamını yitirdi. Cengiz U., karısına ateş ettikten sonra aynı silah ile intihar etmeye çalıştı ve ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

ADLİ İŞLEMLERİN SONUCU

Çiftin 4 çocuğunun bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cengiz U., tekerlekli sandalye ile getirildiği adliyede mahkemeye sevk edildi. Yapılan duruşmadan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.