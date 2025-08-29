Haberler

Kocaeli’nde Kadına Şiddet Olayı Yaşandı

KADINA YAPILAN SALDIRI VE GÖZALTILAR

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki bir park yeri nedeniyle çıkan bir tartışmada bir kadın darbedildi. Olay sonrası, tartışmaya karışan şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Tütünçiftlik mevkisinde A.T., aracını park etmek istediğinde M.A. isimli kişiyle bir tartışma başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda M.A., A.T. adlı kadına yumruk atarak başından ve burnundan yaraladı. Burnu kanayan ve başında ağrı hisseden A.T, sağlık ekipleri tarafından Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen A.T., darp raporu aldıktan sonra saldırgandan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin Tütünçiftlik Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından Körfez Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edileceği öğrenildi.

