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Kocaeli’nde Kaza! 5 Yaralı Var

TRAFFİK KAZASI İZMİT’TE MEYDANA GELDİ

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı’nda, yokuştan inen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, kırmızı ışıkta duran M.A. kontrolündeki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da kaldırıma çıktı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazada her iki aracın sürücüleri ile birlikte araçlardaki 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ifade ediliyor.

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