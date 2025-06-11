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Kocaeli’nde Keman Etkinliği Düzenlendi

ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, keman virtüözü ve emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solist sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan’ı anma etkinliği yapıldı. Bu anlamlı etkinlik, Point Kültür Sanat ile Helikon Sanat Merkezi’nin işbirliğiyle gerçekleştirildi.

MÜZİK DİNLETİSİ VE SERGİ

Etkinlikte, keman virtüözü Seda Baykara, katılımcılara müzik dinletisi sundu. Davetliler, dinletinin ardından Türk, Rus ve Gürcü sanatçıların eserlerinin yer aldığı “kadın-keman” temalı resim ve heykel sergisini gezdi. Ayrıca, gecede Rus dijital performans sanatçısı Lena Bedareva, etkileyici bir sunum gerçekleştirdi.

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