Haberler

Kocaeli’nde Kocası İntihar Etti

KARISINI ÖLDÜREN ŞAHIS İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, karısını tabancayla öldüren bir kişi, aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın durumu ciddiyetini koruyor. Olay, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi Hisar Sitesi’nde bulunan bir dairede gerçekleşti.

SİLAH SESİ ÜZERİNE KOMŞULAR HEMEN YARDIM İSTEDİ

Daireden yükselen silah seslerini duyan komşular, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cengiz U. (63) tarafından vurulan Sevgün U’nun (55) yaşamını yitirdiği belirlendi. Cengiz U. ise karısını vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu ve ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Çiftin 4 çocuklarının bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ufuk A., Hatice C.’yi bıçakladı

Manisa'dan Kayseri'ye gelen Ufuk A., boşanmış olduğu eşi Hatice C.'yi bıçakla ağır yaralayarak bir hastaneye sevk edilmesine neden oldu. Olay Kocasinan'da yaşandı.
Haberler

S.Ö., Ailesiyle Kavga Etti, Endişe Yarattı

Eskişehir'de bir adam, ailesiyle kavga ettikten sonra kendini bir odaya kapattı. Özel harekat polislerinin müdahalesiyle çıkarılan şahıs, ambulanstayken annesine seslendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.