Kocaeli’nde Kumar Oynayan 3 Kişiye Ceza

DENETİMLER SONUCUNDA CEZA KESİLDİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kumar oynayan 3 kişiye toplamda 27 bin 741 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, “kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçunun önlenmesine yönelik olarak umuma açık eğlence ve dinlenme yerlerinde denetimler yapıldı.

KUMAR OYNATILDIĞI BELİRLENDİ

Polis ekipleri, Gebze’de H.D’nin işlettiği iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Kumar oynayan 3 kişinin bulunduğu bu ortamda, 27 bin 741 lira ceza kesilirken, 2 bin 600 lira da polis tarafından el konuldu. H.D. hakkında ise adli işlem başlatıldı.