Haberler

Kocaeli’nde Kumar Oynayan 3 Kişiye Ceza

DENETİMLER SONUCUNDA CEZA KESİLDİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kumar oynayan 3 kişiye toplamda 27 bin 741 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, “kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçunun önlenmesine yönelik olarak umuma açık eğlence ve dinlenme yerlerinde denetimler yapıldı.

KUMAR OYNATILDIĞI BELİRLENDİ

Polis ekipleri, Gebze’de H.D’nin işlettiği iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Kumar oynayan 3 kişinin bulunduğu bu ortamda, 27 bin 741 lira ceza kesilirken, 2 bin 600 lira da polis tarafından el konuldu. H.D. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Viyana YEE Klasik Türk Müziği Konseri

Viyana Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin Büyükelçisi Gürsel Dönmez'in katılımıyla Klasik Türk Müziği Konseri düzenledi. Etkinlik, Türk müziğini tanıtma amacı taşıdı.
Haberler

Nevşehir’de Kaza, 1 Kişi Yaralandı

Nevşehir'de iki aracın çarpışması sonucu bir otomobil su kanalına düştü ve diğer araç park halindeki bir araca çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.