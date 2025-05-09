Kocaeli’nde Motosiklet Kazası Gerçekleşti

GEBZE’DE KAZA VE KAYBEDİLEN CAN

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen talihsiz bir kaza sonucu, beton mikseri ile motosikletin çarpışması sonucunda, sosyal medya üzerinden motosiklet videoları çekerek tanınan kadın sürücü hayatını kaybetti. Bu üzücü olay sonrası, “Motorcu Saniye Yılmaz öldü mü, neden öldü?” gibi sorular merak edilmeye başlandı. genç kadının kazadan kısa bir süre önce yaptığı paylaşım ise içleri burkuyor.

KAZA ANINDA NELER OLDU?

Kaza, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 09 AIR 738 plakalı motosikletiyle yolda ilerleyen Saniye Yılmaz, plakası tespit edilemeyen A.Ç. idaresindeki beton mikseriyle çarpıştı. Bu çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, maalesef hayatını kaybetti. Saniye Yılmaz’dan geriye, sosyal medya üzerinden paylaştığı motosikletli videoları kaldı.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARI YÜREK BURKDU

Motosiklet kullanırken çektiği bir videoya “Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?” notunu düşen Yılmaz, başka bir paylaşımında ise “Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın” ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımlar, genç kadın sürücünün tutkusunu ve yaşam heyecanını gözler önüne seriyor.