Kocaeli’nde Motosiklet Kazası Görüntüsü Yayınlandı

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz’ın beton mikserine çarparak yaşamını yitirdiği kazaya dair yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Kaza, perşembe akşamı Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi’nde meydana geldi. Saniye Yılmaz’ın kullandığı 09 AIR 738 plakalı motosiklet, A.Ç. tarafından yönetilen beton mikseriyle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Sosyal medyada motosiklet üzerine içerikler üreterek tanınan genç kadının cenazesi, dün Kirazpınar Mahallesi Hz. Ömer Camii’nde kılınan namazın ardından Pelitli Mahalle Mezarlığı’na defnedildi. Ayrıca, kazaya ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Saniye Yılmaz’ın kask kamerasına yansıyan videoda, genç kadının kazadan birkaç saniye önce motosikletiyle ilerlediği görülüyor. Görüntü, çarpışmanın gerçekleşmesinin ardından aniden sonlanıyor.