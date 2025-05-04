Kocaeli’nde Motosiklet Kazası, İki Yaralı

OLAYIN DETAYLARI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, beton bariyere çarpan motosiklet üzerindeki iki kişi hastaneye götürüldü. Olay, Tavşanlı Mahallesi D-100 karayolu İstanbul yönünde yaşandı. Olcay S. yönetimindeki 34 KJS 279 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucunda beton bariyere çarptı.

KAZADAN SONRAKİ DURUM

Kaza sonrasında savrulan sürücü Olcay S. ve motosikletteki yolcu Muhammet A, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumu hakkında daha fazla bilgi henüz verilmedi.