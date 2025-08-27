Kocaeli’nde Motosiklet Kazası Meydana Geldi

DERİN YARIK TEHLİKESİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Ovacık ile Mudarlı mahalleleri arasındaki yolda meydana gelen kaza, asfaltın ortasında bulunan derin yarık nedeniyle yaşandı. Motosiklet sürücüsü, bu yarığa tekerleğinin girmesi sonucu motosikletinin kontrolünü kaybetti ve düştü. Kazanın anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

SAĞLIK DURUMU VE YOLDAKİ İHMAL

Yetkililer, kaza sırasında motosiklet sürücüsünün vücudunda herhangi bir kırık ya da çatlak olmadığını, ancak kaburgalarında ve boyun bölgesinde düşmeye bağlı ezilmeler ve travma oluştuğunu açıkladı. Sürücü, yaşanan bu kazanın ardından yasal yollardan hakkını arayacağını belirtti. Kazanın, yolun ortasında boydan boya uzanan ve henüz kapatılmadığı iddia edilen yarığın neden olduğu düşünülüyor.

KAZA ANININ KAYDI

Kazanın anı, sürücünün kask kamerasına da yansıdı. Bu gelişme, yol güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.