Kocaeli’nde Motosiklet Kazasında Kadın Ölmeden Önce Paylaşım Yaptı

KOCAELİ’DE TRAFİK KAZASI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, beton mikseri ile motosikletin çarpışması sonucu yaşamını yitiren kadın sürücü, sosyal medyada motosiklet videoları ile tanınıyordu. Kaza, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi’nde gerçekleşti. Olayın hemen öncesinde, genç kadının paylaşımı ise dikkat çekti ve yürekleri burktu.

Çarpışmanın Detayları

Edinilen bilgilere göre, 09 AIR 738 plakalı motosikletini kullanarak ilerleyen Saniye Yılmaz, henüz plakası belirlenemeyen A.Ç. idaresindeki beton mikseri ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Saniye Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sosyal Medya Paylaşımları

Sosyal medya üzerinden motosiklet ile ilgili içerikler üreterek geniş bir kitleye ulaşan genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nin adli tıp morguna kaldırıldı. Yılmaz’ın kazadan önce yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Genç kadın, sosyal medya hesabında “Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?” şeklinde bir ifade kullanmıştı. Mizahi bir üslupla motosiklet sevgisini anlattığı bir diğer paylaşımında ise “Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın” dediği görüldü. Kazayı soruşturma başlatılmıştır.