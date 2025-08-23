Kocaeli’nde Orman Yangını Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Kocaeli’nin Derince ilçesinde ormanlık alanda bir yangın meydana geldi. Yangın, Çınarlı Mahallesi’nde 17 Ağustos Deprem Şehitliği’nin arkasında yer alan ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yoğun dumanların yükselmesi ile vatandaşların dikkatini çekti.

MÜDAHALE AŞAMALARI

Halkın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirmesi üzerine, yangın bölgesine çok sayıda itfaiye, arasöz, sağlık ekipleri, polis ve helikopter gönderildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yangının söndürülmesi için hızlı bir çalışma başlattı. Yangının yerleşim alanlarına doğru yayılması nedeniyle ekiplerin müdahalesi büyük önem taşıyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLEME

Yangın, dron ile havadan görüntülenirken, ekiplerin yangını söndürme çabaları devam ediyor. Yangının etkilerinin azaltılması ve kontrol altına alınması için yoğun bir mücadele sürüyor.