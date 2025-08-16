Kocaeli’nde Orman Yangını Süreklilik Göstermekte

ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen orman yangınına hem karadan hem de havadan yoğun bir müdahale sürüyor. Vali İlhami Aktaş, yangının enerjisinin önemli ölçüde azaldığını, ancak riskin devam ettiğini ve 3 köyün tahliye edildiğini, 12 yapının ise yandığını bildirdi. Yangın, Karamürsel ilçesindeki Akçat ve Suludere mevkiinde cuma günü başlamıştı. Vali Aktaş, “Dün öğle saatlerinde otluk alanda yangın başladı, daha sonra ormana sıçradı. Yangınla ilgili 24 saat geçti. Baştan beri karadan ve havadan yoğun bir mücadele yürütüldü. Yangının enerjisi büyük ölçüde düşürüldü. Şu anda ‘tam kontrol altına alındı’ diyemiyoruz ama kontrol sağlanmış durumda. Rüzgarın etkisiyle yer yer küçük tütmeler olsa da, müdahaleler devam ediyor” dedi.

KÖYLERİN BOŞALTILMASI VE ZARAR GÖREN YAPILAR

3 köyün boşaltıldığı bilgisini veren Vali Aktaş, “Akşam saatlerine kadar bu köylerdeki tedbirler devam edecek. Durumun toparlanması halinde tedbirler kaldırılacak. Ağırlıklı olarak bağ evi olmak üzere 12 yapı yangında zarar gördü. Ekipler zarar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Yangınlar, rüzgar, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi nedenlerle rekordüzeyde etkili oluyor. Bu nedenle hem vatandaşların hem de ekiplerin dikkatli olması önemli. Yangınların yeniden oluşmaması için günlük hayatta gerekli tedbirleri almalıyız. Yasaklı orman alanlarına girmemek ve ormanlık bölgelerde ateş yakmaktan kesinlikle kaçınmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİLERİN ZARARI BÜYÜK

Akçat Köyü’nde yaşayan 63 yaşındaki Hüsnü Pınar, yangının hızla kendilerine ulaştığını belirtti. “Suludere mevkiinden dumanı gördük, yangın 20 dakika içerisinde köyümüze geldi. Çevremizde 3 ev yandı ve bahçelerimiz zarar gördü. Yangın hala devam ediyor. Benim zararım en az 700-800 bin lira. Kivi bahçelerim vardı. Meyvelerimi kırağıdan kurtardım ama yangından kurtaramadım, hepsi yandı. Bahçemin sulama boruları da yanmış durumda. Ama canımıza bir şey olmadı, buna şükrediyorum. Şu an Suludere ve Kızanlık mevkiinde iki noktada yangın sürüyor. Köyümüzde can kaybı yok. Dün köyümüz boşaltıldı ama ateşin hafifleyince geri döndük ve şu anda herkes evinde” ifadelerini kullandı.