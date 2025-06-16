Kocaeli’nde Otomobil Devrildi, Yolcu Yaralandı

KAZA SONRASI YOLCU YARALANDI

Gebze ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında araç içerisindeki bir yolcu yaralanıyor. İstasyon Mahallesi’nde D-100 kara yolu güney yan yolda seyreden A.S. yönetimindeki 41 BAC 473 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen M.U. kontrolündeki 34 FY 6501 plakalı otomobile çarpıyor. Çarpışmanın ardından otomobil bariyerlere çarpıp, kot farkı nedeniyle bir iş yerinin önüne devriliyor.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın sonucunda otomobilde bulunan yolcu A.U. yaralanıyor. Olayın duyulmasının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesi’ne taşınıyor. Ayrıca, kaza nedeniyle iş yerinin duvarında da hasar meydana geliyor.