Kocaeli’nde Otomobil Takla Attı

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLDU

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak takla attı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza, saat 23.45 civarında D-130 karayolu Vezirçiftliği mevkiinde gerçekleşti.

AUTOMOBİLİN SEYRİ TEHLİKEYLE DOLU

41 AEP 645 plakalı aracıyla İzmit yönünde ilerleyen E.B.A., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu kayıpla beraber, istasyonun tabelasını devirmiş olan otomobil takla atarak iki aydınlatma direğini de etkisi altına aldı. Sürücü ile beraberindeki arkadaşı otomobil içerisinde sıkıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRATLE YAPILDI

Sürücü ve arkadaşı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, iki yaralı şehir hastanesi ve tıp fakültesi hastanesine intikal ettirildi. Sürücü E.B.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.