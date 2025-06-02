Kocaeli’nde Otomobil Yandı, Yaralı Yok

OTOMOBİL ALEV ALDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir otomobil, kullanılmaz hale geldi. Yangın, saat 23.00 sularında Tatlıkuyu mevkisinde, D-100 yolunun İstanbul istikametinde meydana geldi. M.B. yönetimindeki 34 GDY 388 plakalı araç, motor kısmından alev aldı.

ALEVLERİ GÖRÜNCE HIZLA INDI

Alevleri fark eden sürücü M.B. ve araçtaki iki kişi, hızla otomobilden inerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

OLAYDA YARALANAN OLMADI

Otomobil tamamen kullanılmaz hale gelirken, bu olayda yaralanan kimse olmadı. Polis, yangın ile ilgili ayrıntılı bir inceleme başlattı.