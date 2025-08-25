Kocaeli’nde Şahıs Kendini Vurdu

KARISINI ÖLDÜREN ŞAHIS İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleşti. Cengiz U. (63), karısı Sevgün U.’yu (55) tabancayla vurarak yaşamına son verdi ve hemen ardından aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralanan Cengiz U., acil olarak hastaneye kaldırıldı.

SİLAH SESİ ÜZERİNE HIZLA MÜDAHALE

İstasyon Mahallesi Hisar Sitesi’nde gerçekleşen olay akşam saatlerinde meydana geldi. Daireden gelen silah sesini duyan komşular, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Sevgün U.’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olaydan sonra intihar girişiminde bulunan Cengiz U.’nun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Çiftin 4 çocuğu olduğu bilgisi edinildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.