Haberler

Kocaeli’nde Sahte Forma Operasyonu

KORFAZ İLÇESİNDE SAHTE FORMALAR ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri ünlü markalara ait olan sahte bin 320 futbol takımı forması yakaladı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, dün bir ihbarı değerlendirerek belirtilen aracı takip etmeye başladı.

ARAÇTA YAPILAN ARAMADA SAHTE FORMALAR BULUNDU

Yapılan aramada, araç içerisinde sahte futbol takımı formaları bulundu. Formaların üzerindeki markalara el konulurken, olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Mehmet Uçum: “Devlet Hukuk Dışılığa Geçit Vermez”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, sokak eylemlerinin hukuki süreçleri engelleyerek kaos yaratmayı amaçladığını belirtti ve devleti bu tür zorbalıklara karşı kararlılıkla savunacağını vurguladı.
Haberler

Jandarma Personeli Down Sendromlular Gününü Kutladı

Mersin'de jandarma, Dünya Down Sendromlular Günü'nde özel çocuklar için tanıtım etkinliği düzenleyerek, onlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.