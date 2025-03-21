Kocaeli’nde Sahte Forma Operasyonu

KORFAZ İLÇESİNDE SAHTE FORMALAR ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri ünlü markalara ait olan sahte bin 320 futbol takımı forması yakaladı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, dün bir ihbarı değerlendirerek belirtilen aracı takip etmeye başladı.

ARAÇTA YAPILAN ARAMADA SAHTE FORMALAR BULUNDU

Yapılan aramada, araç içerisinde sahte futbol takımı formaları bulundu. Formaların üzerindeki markalara el konulurken, olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.