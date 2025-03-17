Kocaeli’nde Trafiğe Takılan Tır Krizi

KAZA VE TRAFİK BİLGİSİ

Kocaeli’de ana yola çıkmak isteyen bir tırın dorsesi askıda kaldı. Bursa-Kocaeli yolu trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Olay, saat 15.00 sularında Gölcük ilçesinde, D130 karayolu İzmit istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre, plakası 10 U 2196 olan İveco marka tır, tali yoldan ana yola geçmeye çalışırken yolun yüksekliği ile dorsenin alçak oluşundan dolayı askıda kaldı. Dorsenin büyük kısmı anayola çıkınca D130 karayolu trafiğe kapandı.

SÜRÜCÜ REAKSİYONU VE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Yoldan geçen sürücüler, olayı ilginç anlar olarak cep telefonlarıyla kaydetti. Bir sürücü, bu durumla dalga geçercesine, “Fizik okumadınız mı hiç? Ne yapacaksınız? Şimdi naneyi yemediniz mi?” dedi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, tırı bulunduğu yerden kaldırarak yolu trafiğe açmayı başardı.